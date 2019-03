Atalanta, Gasperini: “Partita meravigliosa. Mia espulsione? Episodio folle. Sceneggiata del dirigente della Sampdoria…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro la Sampdoria a Marassi. Un successo che porta la Dea a quota 44 punti col sogno Europa sempre vivo più che mai. Ecco le sue parole anche sull’episodio dell’espulsione e del presunto scontro con un tesserato blucerchiato:

ENTUSIASTA – “Partita splendida e meravigliosa. Dobbiamo parlare della gara. Abbiamo rischiato di non vincerla ma siamo stati molto bravi a portarla a casa. La mia espulsione? L’episodio del rigore mi ha fatto arrabbiare. Il resto è una sceneggiata del dirigente della Sampdoria”. “Un tassello importante per l’Europa? Mancano tante partite, ma aver vinto contro la Fiorentina e oggi contro la Sampdoria ha creato del distacco. La classifica è corta e dobbiamo stare molto attenti. Stanno capitando diversi episodi quindi dobbiamo stare attenti in ogni partita”.