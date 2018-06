Atalanta, Gasperini: “Per buttare giù la Juventus occorre che crescano Inter e Milan”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel corso di una intervista rilasciata a Premium Sport, ha parlato della stagione nerazzurra davvero brillante: “Ho avuto dei buoni giocatori, una società molto forte e affidabile, e un ambiente favoloso: tutte queste cose hanno consentito di fare due stagioni ottime. Sappiamo che perderemo giocatori importanti, ma lo spirito c’è e vogliamo fare bene anche la prossima stagione perchè questo è l’obiettivo di tutti. Quello di Bergamo è un ambiente giusto per continuare a lavorare, vorrei dare ancora soddisfazioni ai miei tifosi e far crescere i giovani. Col presidente c’è un grande rapporto ed è un aspetto importante”. Chi può battere la Juventus? “Roma e Napoli hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità, per buttare giù la Juventus occorre che crescano Inter e Milan, per le altre è più difficile”. Mancini? Ha esperienza per riportare l’Italia in alto ed è la persona giusta per far crescere i giovani.”