Atalanta, Gasperini: “Sampdoria? Altro scontro diretto. Vogliamo sfatare questa tradizione negativa con loro…”

Vigilia di campionato per l’Atalanta che domani alle 15 affronterà in trasferta la Sampdoria. Uno scontro diretto, lo ha definito l’allenatore blucerchiato, e anche il mister della Dea Gian Piero Gasperini gli fa eco non nascondendo l’importanza della sfida. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

CONCENTRATI PER VINCERE – “Sarà un altro scontro diretto, siamo rimaste in tante attaccate, ogni partita a questo punto assume un peso maggiore. È una gara in cui vogliamo dare continuità alla prova con la Fiorentina. Un punto della situazione si potrà fare dopo la partita con il Chievo prima della sosta. Andiamo a Genova forti delle gare giocate ultimamente, qualcuna è andata bene e qualcuna male. Adesso abbiamo la concentrazione tutta sul campionato”. “C’è capitato di fare delle buone gare con la Samp e di uscire con la sconfitta, sempre in momenti particolari”. “La Samp è protagonista di questi ultimi campionati, una squadra competitiva e con cui abbiamo sempre battagliato. Domani sarà una gara particolare anche per sfatare questa tradizione negativa che c’è con la Samp negli ultimi incontri”.