Atalanta, Gasperini: “Voglio rimanere in Italia. Chi parla del mio futuro, probabilmente…”

La sua Atalanta sta letteralmente volando: dopo aver superato lo scoglio Lazio, la Dea è sempre più vicina alla storia qualificazione in Champions League. “Nello spogliatoio vogliamo tutti il massimo e ci servirà anche un po’ di fortuna per raggiungere i nostri obiettivi (fra cui la Coppa Italia, ndr) – ha commentato mister Gian Piero Gasperini a Sky Sport -. Al Genoa Preziosi mi vendeva tanti giocatori, qui forse succede ancora di più. Certo, un nucleo rimane, ma per il resto bisogna sempre ricompattare la squadra, ogni stagione. Sono stato aiutato dall’ambiente, l’unità d’intenti è sempre presente”.

Sul suo futuro: “Non mi dà fastidio che se ne parli, probabilmente chi lo fa non ha altro a cui pensare in questo finale di campionato. Noi siamo concentrati sul presente”. Spesso si è parlato anche di una possibilità che Gasperini provi un’esperienza all’estero: “Sto bene in Italia, tutte le proposte del passato le ho rifiutate non per motivi lavorativi ma per una scelta personale di vita”.