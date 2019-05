Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali

L’Atalanta per continuare a difendere il quarto posto e cullare ancora il sogno Champions League, il Genoa per provare ad ottenere un risultato di prestigio e tirarsi fuori dalla zona rischiosa della classifica. Si gioca alle 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la gara tra Atalanta-Genoa, valida per la 36^ giornata di Serie A.

Gasperini contro il suo passato. Prandelli per dare un senso alla stagione. Senza Gomez, la Dea si affida a Ilicic e Zapata. Dall’altra parte, i rossoblù giocano la carta Lapadula dall’inizio. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouame. Allenatore: Cesare Prandelli