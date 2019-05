Atalanta, Gomez: “Società modello, siamo una delle poche squadre a giocare a calcio”

Traguardo storico, quello raggiunto dall’Atalanta. I nerazzurri, battendo per 3-1 il Sassuolo, hanno conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Queste le parole al termine del match di Alejandro Darío Gomez.

MODELLO – “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, dalla società ai giocatori, passando per i magazzinieri: la nostra è una società modello. Come abbiamo fatto a raggiungere questo obiettivo? Giocando a calcio: credo che siamo una delle poche squadre in Italia a fare questo. L’obiettivo era l’Europa League, però poi quando ci siamo trovati vicini alla Champions ci abbiamo creduto. Non siamo così lontani dalle grandi squadre, come abbiamo dimostrato in campionato e nella scorsa Europa League. Futuro di Gasperini? Non posso parlare, ma penso che il mister vorrà giocare la Champions con noi”.