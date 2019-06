Atalanta, il primo rinforzo è Pasalic: trovata intesa con il Chelsea sul rinnovo del prestito

Un terzo posto da difendere, una Champions League da disputare. L’Atalanta prepara la prossima stagione e lo fa rinforzandosi, prima di tutto, con le conferme di chi è parte integrante del gruppo che ha scritto la storia. Ecco perché, in tal senso, la conferma di Mario Pasalic anche per l’anna successiva vale come un acquisto.

Il classe ’95 e l’Atalanta non si separano. La Dea e il Chelsea, detentrice del cartellino del croato, hanno trovato l’intesa per il rinnovo del prestito del centrocampista. Il giocatore resterà quindi anche il prossimo anno all’Atalanta dove è riuscito a rendersi protagonista in questa stagione pur non partendo sempre titolare nell’undici di Gian Piero Gasperini. Nonostante questo, alcune sue reti sono risultate decisive al raggiungimento del grande traguardo. Pasalic ha siglato 5 gol e 3 assist in 33 presenze stagionali con i nerazzurri.