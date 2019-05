Atalanta, Ilicic: “Champions traguardo importante anche per chi è a fine carriera”

La festa per un traguardo storico raggiunto dall’Atalanta che è approdata in Champions League dopo la vittoria sul Sassuolo. Ha commentato il clamoroso exploit, l’attaccante Josip Ilicic che a Sky Sport spiega “​Dobbiamo ringraziare tutto il pubblico, ci siamo sentiti a casa anche qui. Champions? Ancora non ho realizzato, è un traguardo importante, soprattutto per giocatori come me che sono a fine carriera. Dobbiamo goderci questo momento, non succede ogni anno di arrivare in Champions. I meriti sono di tutti, senza gruppo non si raggiunge tutto ciò”.