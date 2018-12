Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: torna Ilicic con Gomez e Zapata. Inzaghi punta su Correa insieme a Immobile

Obiettivo tre punti. Sarà questo il diktat di Atalanta-Lazio che questa sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia si affronteranno nel Monday Match delle 20,30 valido per la 16ì giornata di Serie A. I nerazzurri per dare continuità dopo la vittoria di Udine, bianconcelesti per rispondere al ko di Europa League e al mancato successo della settimana scorsa contro la Sampdoria e quel 2-2 finale che ancora fa male. 21 punti in classifica per la Dea, 25 per gli uomini di Inzaghi che vorrebbero provare a scavalacare, almeno momentaneamente il Milan che sarà impegnato domani contro il Bologna.

LE FORMAZIONI – Gasperini potrà contare nuovamente sullo sloveno Ilicic. Scontata la squalifica di due turni, il trequartista torna a disposizione e affiancherà Gomez dietro l’unica punta Zapata reduce dalla fantastica tripletta all’Udinese. In porta andrà l’ex di turno Berisha mentre per per la difesa, i nerazzurri hanno un dubbio: Mancini o Palomino, con il primo leggermente favorito a completare la linea a tre con Toloi e Masiello. In mezzo al campo la coppia formata da De Roon e Freuler con a destra Hateboer e Gosens lungo la fascia opposta. Ospiti che si presenteranno con il 3-5-1-1. Poche novità e qualche ballottaggio per il tecnico biancoceleste che non recupera Lucas Leiva e resta fino all’ultimo col dubbio Cataldi-Badelj. A difendere la porta ci sarà il solito Strakosha. In difesa Acerbi con Wallace e il capitano Radu. Sulle corsie esterne Marusic da una parte e Lulic dall’altra sembrano favoriti su Patric. In mezzo Parolo e Milinkovic-Savic. Davanti sicuro del posto il bomber Ciro Immobile, alle sue spalle l’ex Sampdoria Joaquin Correa in netto vantaggio su Luis Alberto.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Reca, Palomino, Adnan, Castagne, Pasalic, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Durmisi, Bastos, Lukaku, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.