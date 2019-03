Atalanta, Mancini: “Vi svelo la nostra forza. Coppa Italia? La vittoria sulla Juventus ci ha dato grande autostima…”

Tra i protagonisti di questa incredibile stagione dell‘Atalanta c’è sicuramente Gianluca Mancini. Il difensore nerazzurro, autore fin qui di un’annata meravigliosa, è tra le note più positive degli uomini di Gasperini.

La Dea, in lotta per i posti europei in campionato, ma soprattutto in semifinale di Coppa Italia sta continuando a sorprendere. Il segreto? A svelarlo è stato proprio difensore classe ’96 in un’intervista all’Eco di Bergamo: “La nostra forza è attaccare e proporci in modo offensivo”.

SERIE A – E in ottica campionato, Mancini pensa alla sfida contro la Sampdoria: “A Marassi l’ultima volta abbiamo preso calci più che giocato a calcio, qui il vantaggio sarà che tutti andremo in campo per vincere”. “Turnover in difesa? Siamo in cinque per tre posti e tutti abbiamo spazio. Dico cinque perché Ibanez è appena arrivato e sta imparando, ma è un ragazzo sveglio e lo vedi che migliora. Prende lezioni di italiano e capisce sempre di più. Tra l’altro la sua chioccia è Toloi ed è una garanzia”.

COPPA ITALIA – Dopo il 3-3 di Firenze, i nerazzurri giocheranno in casa la semifinale di ritorno. La speranza è quella di giocarsi la finale: “Il 24 aprile giocheremo come sempre da Atalanta. Aver battuto la Juventus ci ha dato grande autostima e la gara di Firenze ha confermato che siamo competitivi. Il 3-3 ci ha lasciato l’amaro in bocca, in campionato sarebbe stato una beffa. Ma con il ritorno a Bergamo lo si può accettare”.