Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, dopo il 2-2, contro la Juve all’Atleti Azzurri d’Italia ha affermato: “Sappiamo quanto la Juventus sia forte: Cristiano Ronaldo mette apprensione solo a pensarci, poi ci sono Dybala… Mandzukic. Eppure eravamo ad un passo dall’impresa. C’è rammarico per il loro pari maturato alla fine ma anche soddisfazione per la prova offerta e per esserci rifatti dalla sconfitta col Genoa”.