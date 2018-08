Atalanta, molto vicino il colpo Dragovic

Atalanta protagonista non solo sul campo nei preliminari di Europa League, ma anche sul fronte calciomercato. La Dea sarebbe ad un passo dal chiudere un altro colpo. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono pronti a rinforzarsi con un nuovo innesto in difesa, dove con l’addio di Caldara c’è bisogno di un nuovo giocatore. Gasperini potrebbe abbracciare a breve Aleksandar Dragovic, difensore del Bayer Leverkusen. Il giocatore, classe 1991 del sarebbe ad un passo dall’Atalanta.

ARRIVA – Il classe 1991 è stato pagato 18 milioni dal club tedesco due estati fa. Dragovic è reduce dal prestito, a dire la verità piuttosto deludente, al Leicester. L’austriaco non ha rispettato le attese in Premier League e neppure con la maglia dei tedeschi. Dopo essere stato accostato nelle precedenti sessioni di mercato sia alla Roma, sia all’Inter e spesso anche alla Juventus, sembra che sarà l’Atalanta ad accoglierlo in Serie A. Il centrale potrebbe quindi essere il nuovo rinforzo per il reparto arretrato di Gasperini ed insieme a Palomino, Masiello, Mancini e Toloi potrebbe dunque completare il pacchetto dei centrali di difesa.