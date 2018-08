Atalanta, ostacolo Hapoel Haifa: le probabili formazioni

Nella cornice del Sammy Ofer Stadium, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà in terra israeliana l’Hapoel Haifa. Gli orobici dovranno dare prova di grande maturità, forti della buona dose d’esperienza accumulata nella stagione passata e dei precedenti match disputati che ne hanno provato la forza e la maturità acquisita. Hapoel Haifa-Atalanta si gioca dunque questa sera alle 18 e sarà il primo atto di questo terzo turno premilinare di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI – L’Atalanta deve affidarsi alle sue certezze: Toloi, Masiello e Gomez. La Dea è ancora un cantiere aperto dopo le cessioni di Cristante, Caldara e Spinazzola su tutti. La squadra di Gasperini è in attesa di capire chi saranno i nuovi gioielli da scoprire in questa stagione. Dal canto suo, la squadra padrone di casa è alla sua settima partecipazione in Europa, terza nella coppa minore. Gli israeliani hanno chiuso al quarto posto l’ultima Ligat ha’Al.

HAPOEL HAIFA (4-3-3) – Setkus; Malul, Kapiloto, Tamas, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushchenko; Ginsari, Vermouth, Papazoglou. A disposizione: Kadoch, Fedida, Shukrani, Zamir, Elbaz, Mitrevski, Qashoa. Allenatore: Nir Klinger.

ATALANTA (3-4-3) – Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. A disposizione: Gollini, Freuler, Pasalic, Tumminello, Castagne, Melegoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.