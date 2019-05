Atalanta, Percassi dopo l’incontro con Gasperini: “Domani saprete, sono ottimista”

Era la giornata per capire quale sarebbe stato il futuro di Gian Piero Gasperini, invece si dovranno aspettare ancora 24 ore. Si è svolto oggi infatti l’incontro fra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Antonio Percassi, ma al termine di esso il numero uno del club ha scelto di temporeggiare, perché ancora la telenovela non è giunta alla conclusione. “Domani ci vedremo per un caffè e verrà definita la posizione del mister – ha detto Percassi ai media che lo hanno preso d’assalto dopo il summit -. Sono ottimista”. Sappiamo che per l’allenatore di Grugliasco sullo sfondo resta la Roma, che lo ha messo primo nella lista dei successori a Claudio Ranieri una volta sfumato Antonio Conte, prossimo alla firma con l’Inter.