Atalanta, Percassi: “Gasperini con noi in Champions”

Traguardo storico dell’Atalanta che ha ottenuto la qualificazione in Champions League. A commentarlo è stato in mixed zone il presidente nerazzurro Percassi che ai microfoni di Sky Sport ha detto:«Un risultato strabiliante, fantastico, un sogno miracoloso. Abbiamo giocato bene e dopo l’esclusione dell’Europa League siamo ripartiti ed ha fatto crescere il grippo. Il primo abbraccio è stato per Gasperini, per tutta la vita». E aggiunge: «Scontato che il mister resterà con noi per sempre, ho un rapporto fantastico e con lui parlerò per rafforzare la squadra».