Atalanta, Percassi: “Gasperini resta a vita, orgoglioso che si dica che giochiamo il miglior calcio”

Da tempo girano voci sul futuro di Gasperini: con o senza raggiungimento della Champions o vittoria della Coppa Italia, lascerà l’Atalanta? Dopo lo splendido lavoro di questa stagione (anche le precedenti sono state ottime, ma il lavoro dell’annata in corso è ancora più strepitoso), l’allenatore della Dea è corteggiato da chiunque. Pare che la Roma stia puntando su di lui, incassato il no di Conte. “Gasperini resterà a vita all’Atalanta, l’ho già detto tante volte. Per sempre – ha tuonato il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi a TMW -. Siamo fortunati ad averlo, i contratti sono chiari e non abbiamo minimamente sfiorato il problema di un suo possibile addio”.

LA STAGIONE – E poi, da parte del presidente, un commento in generale sulla stagione nerazzurra: “Siamo tutti contentissimi per quanto sta succedendo, ma siamo anche molto concentrati sulle partite che arrivano adesso. Saranno complicate. Se mi aspettavo di vincere a Napoli e a Roma? Sì, l’allenatore lo aveva detto e io mi fido di lui totalmente. Sono orgoglioso che si dica che giochiamo il miglior calcio. Mercato estivo? Vogliamo rafforzare la rosa, non indebolirla. Per cui rifiuteremo le offerte per i nostri preziosi talenti”.