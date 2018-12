Atalanta, Percassi: “Il nostro mantra? Giovani e strutture”

Durante la cerimonia per la consegna del premio Manager dell’Anno tenutasi a Milano, ha parlato il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. “Noi abbiamo investito sui giovani e sulle strutture”, ha detto il patron nerazzurro, “inoltre abbiamo messo i conti in regola cercando di fare anche delle importanti plusvalenze. Andremo avanti così, dando continuità laddove invece molte altre società in passato hanno fallito. Se dovesse arrivare qualcuno dicendomi di voler spendere 150 milioni gli direi ‘no grazie, lo faccia altrove’. La soddisfazione più grande è vedere i genitori che vengono a Zingonia e decidono di mandare i loro figli a giocare da noi”.

STADIO E CAMPIONATO – Il numero uno bergamasco si è poi soffermato sulla questione stadio e sul campionato, con i nerazzurri in netta ripresa dopo un avvio di stagione difficile:”Per quanto riguarda lo stadio andremo avanti con i lavori, partendo dalla curva nord. Per quanto concerne il campionato noi saremo già felici di salvarci, è questo il nostro obiettivo. Quest’anno inoltre la qualità del torneo si è alzata”.