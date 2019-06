Atalanta, Percassi: “Mi piace Pavoletti, il sogno sarebbe Chiesa. Zapata? Con 50 milioni…”

Su Duvan Zapata è forte la volontà del Napoli di riportarlo in azzurro, allora l’Atalanta che affronterà la prossima Champions League dovrà cautelarsi con un altro centravanti titolare. Abbiamo già riportato in parte l’intervista rilasciata dal presidente Antonio Percassi a Bergamo Tv, ora leggiamo quello che ha riferito in chiave calciomercato per la sessione estiva: “Mi piace moltissimo Pavoletti, ma nemmeno so se è in vendita da parte del Cagliari. Un ritorno di Petagna? Viene sicuramente da un grande campionato, ma siamo solo agli inizi e ci sono tanti fattori da valutare. Di pentimenti non ne abbiamo, se dovessimo avercene non se ne esce più. Per Zapata se arrivassero 50 milioni vedremo, parleremo col mister per capire come eventualmente sostituirlo. Al momento sono solo ipotesi. Un sogno sarebbe Chiesa: non mi piacciono le sue sceneggiate, ma è un grande giocatore. Muriel è forte, credo resterà alla Fiorentina”.