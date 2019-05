Atalanta, raggiunta quota 100 gol stagionali. Ed è suo il miglior attacco della Serie A

L’Atalanta è stata ad un passo dalla vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus, con l’1-0 di Ilicic sfumato solo nei minuti finali per la rete del pareggio di Mario Mandzukic. In virtù della sconfitta dell’Inter per 4-1 in casa del Napoli, la Dea è comunque terza in classifica a 90′ dalla fine del campionato. Un risultato straordinario per la compagine di Gasperini, che quindi è ad un passo dalla qualificazione storica alla prossima Champions League. Ma non solo: la rete di stasera firmata dallo sloveno è stata la centesima in stagione per l’Atalanta, considerando tutte le competizioni (nessuno ci è riuscito in Italia). Una quota strepitosa, che fa capire ancora di più quanto i bergamaschi stiano meritando una posizione così elevata in classifica. Senza dimenticare che, con 74 gol, l’Atalanta ha il miglior attacco della Serie A (+2 sul Napoli, +4 sulla Juventus). Appuntamento a domenica prossima, perché sarà un’ultima giornata pazzesca, inadatta ai deboli di cuore.