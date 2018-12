Atalanta, Toloi: “Mercato? Adesso rinnovo, ma in futuro voglio…”

Senza dubbio è tra le note positive dell’Atalanta. In questa stagione è stato spesso protagonista e si sta confermando un punto fermo della Dea. Rafael Toloi, centrale difensivo della squadra di Gasperini, si è soffermato a parlare al Corriere di Bergamo di Nazionale, quella brasiliana, e del suo contratto con tanto di chiusura per le voci che lo volevano vicino a Inter e Roma su tutte.

A BERGAMO – Sull’Atalanta, il suo contratto e la voglia di continuare in nerazzurro, Toloi ha precisato: “Sono felice qui all’Atalanta. Apprezzo tutto, la città e l’ambiente. Inoltre stiamo facendo la storia del club. Per questo l’intenzione è rinnovare il contratto che scade nel 2020 (ma con opzione fino al 2021 ndr). Ci stiamo già lavorando”. E sul futuro, ecco la rivelazione del classe 1990: “Poi, una volta scaduto, vorrei tornare al Goias, la squadra in cui sono cresciuto in Brasile. Sento di avere un debito nei loro confronti”. Parole chiare, quelle del brasiliano, che non ha alcuna nessuna intenzione di lasciare l’Atalanta. Una bella notizia per tifosi e società.