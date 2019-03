Atalanta, Zapata: “Grande vittoria. Battuta una concorrente diretta per l’Europa…”

Grande protagonista della vittoria dell’Atalanta contro la Sampdoria, Duvan Zapata, bomber nerazzurro autore di uno dei due gol decisivi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match. Ecco le sue parole di grande soddisfazione per il risultato e per il campionato:

BATTUTA UNA RIVALE – “Sono molto contento per la vittoria, anche per il gol ovviamente. La vittoria di oggi era molto importante per noi. I tifosi? Contentissimo io e anche loro per la nostra stagione. Non dobbiamo fermarci e fino alla fine vogliamo fare il massimo. Sappiamo che abbiamo anche la Coppa Italia e vogliamo arrivarci nel modo migliore. Battuta una concorrente per l’Europa? Sì, credo di si. Dobbiamo vedere cosa succede nelle altre partite. Emozione ritornare a Genova? 10 mesi bellissimi. Non dimenticherò mai i tifosi e il periodo che ho trascorso qui. Fa parte del calcio”.