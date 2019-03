Atletico Madrid, i tifosi solidali con il Napoli: “Ronaldo il solito tuffatore, vi vendicheremo…”

Dopo la partita di ieri sera fra Napoli e Juventus che ha chiuso il weekend di Serie A, in cui si sono verificati molti episodi discutibili, molti tifosi dell’Atletico Madrid si sono mostrati solidali nei confronti di quelli azzurri, attaccando Cristiano Ronaldo e chiedendo di sostenerli nel match di ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà i Colchoneros in campo all’Allianz Stadium settimana prossima contro la Juventus.

VENDETTA – L’episodio più controverso, anche a detta di mister Ancelotti, è stato quello dell’espulsione del portiere del Napoli Meret per presunto tocco (o presunto tentativo di fallo) nei confronti di Ronaldo, caduto a terra. “Anche in Italia tutti criticano Cristiano, è il solito tuffatore – hanno commentato i supporter dell’Atletico sui social -, contro una Juve davvero brutta il Napoli non meritava di perdere. Speriamo di vendicarli: cari napoletani, il 12 marzo tifate per noi!“. Insomma, vista la rivalità fra gli azzurri e i bianconeri, sarà praticamente certo che i tifosi del Napoli sosterranno i ragazzi di Simeone nel ritorno di Champions League previsto, come detto, il prossimo 12 marzo a Torino.