Atletico Madrid, Kalinic: “Questo club gioca sempre la Champions, darò il massimo”

Ha detto addio al Milan nelle scorse ore, adesso Nikola Kalinic è pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia dell’Atletico Madrid. Dal sito ufficiale dei Colchoneros arrivano le prime parole dell’ex rossonero, carico per la stagione in Liga.

DARE IL MASSIMO – “Sono molto felice di essere venuto qui all’Atletico perché è un grande club che gioca sempre la Champions e lotta sempre per le posizioni di vertice. Proveremo a vincere un trofeo già alla prima partita. Spero che la squadra dia il meglio per provare a vincere. Non mi piace parlare troppo di me, preferisco che tutti vedano come gioco. Sono molto contento di poter giocare in questo nuovo stadio. Darò sempre il massimo in ogni partita, spero di poter giocare spesso. Ho incontrato i miei nuovi compagni: per fortuna sono con tanti grandi giocatori e con un grande allenatore”.