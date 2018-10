Barcellona, Amor avvisa: “Vogliamo dominare e battere l’Inter. Su Icardi…”

Intervistato da RMC Sport a margine del Festival dello Sport di Trento, il Responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona Guillermo Amor ha parlato della prossima sfida di Champions League tra blaugrana e Inter soffermandosi in particolar modo su quello che sarà un vero ex della sfida, l’attaccante argentino Mauro Icardi che ha mosso i primi passi proprio con la maglia del club catalano.

SFIDA – “Speriamo che l’Inter trovi un ambiente difficile al Camp Nou. Abbiamo già vinto la prima partita contro il PSV in casa e contro il Tottenham in trasferta. Vogliamo dominare e vincere anche coi nerazzurrri. Una big come l’Inter può sempre essere pericolosa, ma la rispetteremo e cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile”. Poi, sul bomber e capitano nerazzurro ha aggiunto: “Icardi? Non credo che abbia voglia di rivincita nei nostri confronti. Secondo me ha un buon ricordo di Barcellona. Può succedere di andarsene e trionfare altrove, non penso che abbia ragioni per vendicarsi. Vorrà semplicemente dimostrare di essere un buon calciatore e aiutare l’Inter a fare bene”.