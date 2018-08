Barcellona, Braida: “Rafinha resta, è uno che fa la differenza. Su Pogba e Rabiot…”

Ariedo Braida ds del Barcellona, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del club blaugrana e di mercato, soprattutto dell’ex Inter Rafinha, giocatore non riscattato dai nerazzurri e che ha più volte espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurri. Il direttore sportivo dei catalani, ha però chiuso in parte le porte ad una possibile cessione del calciatore.

IMPORTANTE – “Rafinha molto probabilmente si fermerà qui, ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata, ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede dolce, quasi magico che ti fa vincere le partite”. Il dirigente ex Milan ha poi parlato del mercato in entrata dei blaugrana soffermandosi anche su Rabiot e Pogba: “Seguiamo molti giocatori. Rabiot è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Su Pogba non penso che ci muoveremo”.