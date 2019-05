Barcellona, l’annuncio di Cillessen che riguarda la Juventus: “Vado da Cristiano Ronaldo…”

Il futuro di Jasper Cillessen terrà banco durante la prossima sessione estiva di calciomercato. L’annuncio del portiere del Barcellona è clamoroso.

L’estremo difensore, secondo di Ter Stegen in bluagrana, sorprende tutti e annuncia il suo futuro. Come riporta Diariogol.com, l’olandese classe ’89 avrebbe preparato l’addio alla Spagna per approdare in Italia, addirittura alla Juventus.

Le sue parole lasciano poco all’immaginazione: “Me ne vado da qui. Andrò da Cristiano Ronaldo”. Bomba sganciata e Barcellona che, probabilmente, dovrà cercare un altro portiere. La Juventus, chiamata in causa, conta però già Szczesny e Perin e difficilmente Cillessen potrebbe trovare spazio, esattamente come gli accade adesso ne La Liga.