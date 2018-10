Batistuta: “Piatek? I record sono fatti per essere battuti. Sulla Roma…”

L’amore per la Fiorentina e per Firenze non finisce. Ed i tifosi gigliati non dimenticheranno mai Gabriel Omar Batistuta, oggi in visita nella città toscana. In un’intervista rilasciata a FirenzeViola.it, Batigol ha espresso il proprio parere su vari argomenti.

FIORENTINA – “Sono felice di essere tornato qui. Questa è la mia città, mi trovo bene e ci vengo spesso. Speriamo di vincere oggi, sono un tifoso viola e spero in un bel risultato”.

SIMEONE E PEZZELLA – “Se vedrò Giovanni lo saluterò. Sono contento per lui e del percorso che sta intraprendendo. Mi sono emozionato vedendo Pezzella segnare nell’ultima partita e dedicare il gol ad Astori. Anche lui sicuramente sarà contento”.

PIATEK – “I record sono fatti per essere battuti, ma sinceramente io non ero a conoscenza di questa cosa. Se il polacco mi avesse superato non ci sarebbero stati problemi”.

ROMA – “Hanno perso, disputando una brutta partita, ma sono cose che capitano. Può starci una partita storta, il campionato è lungo”.