Bayer Leverkusen, Völler: “Leno al Napoli? Partirà, ma alle nostre condizioni”

Rudi Völler, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato cosi ai microfoni della Bild riguardo alla trattativa di mercato tra il portiere dei tedeschi Bernd Leno e il Napoli. Negli ultimi giorni il portiere tedesco classe ’92 è balzato in cima alla lista dei desideri della società di De Laurentiis per occupare il posto lasciato scoperto dalla partenza di Pepe Reina ma tra le due società sembra essere in atto un vero e proprio braccio di ferro. Il Napoli vuole pagare circa 20 milioni mentre Le Aspirine chiedono il pagamento della clausola fissata a 28.



SOLO SE … – Napoli-Leno si farà, forse e alle condizioni dettate dai tedeschi. Almeno queste sono le parole del ds Völler che con precisione e pugno duro ha affermato: “Sia chiaro, una partenza di Leno ci sarà soltanto alla nostre condizioni. Siamo in perenne contatto con gli agenti del giocatore. Il Napoli voleva già prenderlo nel 2017, ma all’epoca non avevamo un’alternativa valida ed è rimasto con noi. Sapevamo che la voglia di andar via per Leno sarebbe potuta emergere nuovamente, cosi abbiamo preso un successore di alto livello come Hrádecký”.

Sarà Leno il futuro portiere del Napoli