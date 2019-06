Belgio, il ct Martinez: “Lukaku? Addio al Manchester United un bene per entrambi. Adesso deve…”

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Manchester United e dalla Premier League. L’attaccante belga è destinato, con ogni probabilità, ad approdare in Serie A, l’Inter in pole position ma attenzione anche al Napoli.

A parlare del futuro del centravanti dei Red Devils, ci ha pensato Roberto Martinez, ct del Belgio, che conosce molto bene il giocatore. Intervistato dai microfoni del portale belga HLN l’allenatore ha commentato la vicenda di mercato in modo molto esplicito: “Penso che la situazione sia abbastanza chiara. Romelu Lukaku e il Manchester United hanno parlato l’uno con l’altro e l’addio di Romelu sarebbe una cosa positiva per entrambe le parti“, e vista l’ultima annata in Premier League non proprio positiva, il ct ha anche un consiglio per il bomber: “Il prossimo passo è che Lukaku ora trovi il club giusto…”.