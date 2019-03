Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali

Delicato scontro salvezza, quello in programma alle 12:30. Al Dall’Ara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà il Cagliari di Rolando Maran. Una gara da non fallire soprattutto per gli emiliani, al terzultimo posto in classifica a -4 dalla zona salvezza. Sardi invece più sereni, dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro l’Inter.

Il Bologna scenderà in campo con il 4-3-3, con in attacco il tridente Sansone-Santander Palacio. Il Cagliari risponderà con un 4-3-1-2, nel quale Barella supporterà il tandem Pavoletti-Joao Pedro.

Queste le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Bradaric, Padoin; Barella; Pavoletti, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.