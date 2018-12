Bologna, Inzaghi: “Con questo spirito ci salveremo”

Una buona prestazione e un grande cuore non sono bastati al Bologna, uscito sconfitto dal San Paolo al termine di una gara ricca di colpi di scena. I rossoblu rimangono così inchiodati in piena zona retrocessione, distanti tre punti dalla zona salvezza. Queste le parole del tecnico degli emiliani Filippo Inzaghi al termine del match: “C’è grandissimo rammarico, la squadra ha fatto una partita incredibile, qualcosa di straordinario. Ci è mancato il colpo del ko, avremmo dovuto infatti andare in vantaggio. Ma se la squadra è questa ci salveremo: oggi è stata la squadra che piace a me, con un grande spirito. È arrivata una sconfitta, ma ripartiremo ancora più carichi e convinti. Dobbiamo ritrovare un po’ di certezze, ma la squadra sta crescendo. Oggi abbiamo tenuto testa al Napoli, e questo non è poco. Se mi sento a rischio? Io faccio l’allenatore e so cosa vuol dire fare questo lavoro, ma la società sa come lavoro. Spero di ripagare l’affetto della nostra gente. Con questo spirito sono convinto che cambieremo le cose nel girone di ritorno. Il mercato? Se la società troverà qualcuno che potrà darci una mano, sono sicuro che lo prenderà”.