Bologna, Inzaghi: “Contro il Milan sarà dura. Gattuso un amico, ma domani…”

Momento delicato in casa Bologna dopo gli ultimi risultati negativi e la grave contestazione ad opera dei tifosi. Martedì, contro il Milan, la squadra guidata da Filippo Inzaghi è chiamata al riscatto. Nella classica conferenza stampa di vigilia, il tecnico degli emiliani ha presentato la gara contro i rossoneri. Ecco le sue parole:

RITIRO E CONTESTAZIONE – “Parliamo solo di calcio. Quello che è successo a Casteldebole mi ha colpito in negativo. Lo definisco un gesto riprovevole. Sono vicino ai dirigenti. Io e i miei giocatori abbiamo un motivo in più per fare una grande partita contro il Milan”. “Il ritiro? Decideremo dove allenarci visto che a Casteldebole c’è la neve. Siamo in ritiro da ieri perché vogliamo stare insieme ed uscire insieme da questo momento. E stata una settimana lunga, spero arrivi presto la partita”. Sul match ha aggiunto: “Dobbiamo avere adrenalina a mille. Vedo la squadra carica. Potrebbe non bastare la partita perfetta però penso che possiamo fare una grande gara e dare tutto”.

AVVERSARIO – Inzaghi ritroverà quello che è stato il suo Milan e soprattutto Gennaro Gattuso, compagno di tanti successi in rossonero: “Gattuso è un grande amico. Ci siamo sentiti poco tempo fa quando era in difficoltà. Sarà una giornata particolare per quello che è stato il Milan per me, una società sempre e per sempre nel mio cuore. Gli obiettivi del Milan erano chiari. Ad Atene se rigioca la partita 100 volte la vince 99 se ha Suso in campo perché è giocatore che fa la differenza. Il divario tecnico c’è ma dobbiamo dare il massimo e curare i dettagli. Noi abbiamo una grande occasione, mancano più di 20 partite, quello che ci manca è un risultato positivo. Siamo migliorati in tante cose ma non basta per portare a casa i 3 punti. Davanti al nostro pubblico, però, abbiamo grandi responsabilità”.