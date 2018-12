Bologna, Inzaghi: “La squadra è stata brava, ha concesso pochissimo al Milan”

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghiè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari a reti bianche contro il Milan: “Il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria che ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ha concesso pochissimo. Abbiamo avuto qualche palla che è ballata in mezzo, nel primo tempo c’è stata l’occasione di Palacio. Non prendere gol contro il Milan significa che la squadra c’è, adesso abbiamo un po’ di paura, abbiamo sbagliato qualche passaggio che ci poteva mandare in porta -riporta Tmw.com-. Sono soddisfatto, complimenti ai ragazzi”.

“So come lavora la squadra, ero tranquillo, più di lavorare non posso fare, so come al squadra ci crede. Mi auguro che vengano i risultati per poter lavorare più tranquilli. Non aver preso gol ed essere stati rocciosi contro giocatori così bravi è un segnale che stiamo crescendo, sabato giocheremo contro il Parma la nostra partita e proveremo a vincere. In difesa siamo stati straordinari, c’è rammarico per qualche ripartenza e per qualche palla giocata nel finale. La squadra ha concesso pochissimo contro Suso, Cutrone, Higuain e Calhanoglu. Quando difendi in quel modo ripartire non è facile, abbiamo comunque avuto alcune ripartenze in cui avremmo potuto fare meglio. Oggi era importante dare una bella risposta e lottare su ogni palla e penso che la squadra l’abbia fatto”.

“Un po’ intimoriti lo sono, i ragazzi leggono i giornali, io cerco di dargli tranquillità. Avremmo dovuto giocare meglio il primo passaggio, ma questo verrà con una situazione più tranquilla. Ci tireremo fuori da questo momento, mi dispiaceva che prendessimo gol stupidi, non da squadra che lavora in un certo modo e oggi i difensori hanno dimostrato. Il mio Milan era un gruppo straordinario, stavamo insieme e vincevamo. Il Milan sarà sempre nel mio cuore, nei novanta minuti tutti sanno che ho dato tutto per il Bologna. Gattuso stasera mi ha dato una botta (ride, ndr). Sta facendo bene, gli auguro tutto il meglio possibile, è stato strano vederlo come avversario. Ci siamo detti ‘chi ce l’ha fatto fare?’ (ride, ndr), ma va bene così”.