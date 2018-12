Bologna, Inzaghi: “Punto importante, adesso dobbiamo crescere”

Il Bologna ha trovato il secondo 0-0 consecutivo, dopo quello del Dall’Ara con il Milan. Al Tardini di Parma i rossoblu hanno disputato una partita ordinata, concedendo poco ai padroni di casa. Queste le parole del tecnico Filippo Inzaghi al termine del match: “Adesso stiamo cercando di non soffrire durante le gare e stare bassi ci sta aiutando in questo senso. Non è un caso che questa è la seconda partita di fila in cui non subiamo gol. Dobbiamo però crescere in avanti, anche oggi abbiamo sbagliato molto. Comunque quello di oggi è un punto importante, dobbiamo andare avanti su questa strada cercando di fare più punti possibili. Faccio i complimenti al Parma che ha fatto una buona gara e che sta disputando un ottimo campionato, ma alla fine credo che il pari oggi sia stato il risultato più giusto. La Lazio? Sarà emozionante sfidare mio fratello Simone. Spero che vista la loro situazione di classifica possa avere nei miei confronti un occhio di riguardo…”