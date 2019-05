Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna va in scena la partita di campionato fra Bologna e Napoli, anticipata al sabato perché ormai senza obiettivi di classifica né per l’una che per l’altra squadra, quando siamo giunti agli ultimi 90′ della Serie A 2018-19. La squadra di Mihajlovic, pareggiando a Roma con la Lazio, ha raggiunto quota 41 punti ed è quindi aritmeticamente salva (ambisce però al decimo posto); quella di Ancelotti è sicura del secondo posto ormai da tempo, ma le motivazioni non mancano, vista la bellissima vittoria di domenica scorsa in casa con l’Inter.

Il serbo non vuole sentir parlare di turnover: la squadra resta la stessa di sempre, a parte un paio di accorgimenti. Rientra Dzemaili a centrocampo, in attacco il perno offensivo sarà Santander. Per il Napoli invece novità che potevamo aspettarci: Verdi esterno di centrocampo, davanti la coppia Younes-Mertens. C’è Luperto in coppia con Raul Albiol in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Raul Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Younes, Mertens. All. Ancelotti