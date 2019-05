Bologna-Parma, le formazioni ufficiali

Derby emiliano che profuma di salvezza al Dall’Ara: Bologna e Parma in campo per allontanare definitivamente gli spettri della retrocessione. Le due squadre, che giocheranno alle ore 19 per il primo posticipo del lunedì della terzultima giornata di Serie A, distano un solo punto in classifica: rossoblù a quota 37, crociati a quota 38. Per essere salvi aritmeticamente, al momento, serve raggiungere 41 punti.

Senza Sansone, mister Mihajlovic sceglie Palacio esterno nel tridente offensivo con Orsolini e Destro. Si cerca con uno schieramento molto offensivo il quinto successo consecutivo in casa. Per quanto riguarda il Parma, conferma del 3-5-2 degli ultimi tempi ma non ci sono Kucka e Barillà, per cui D’Aversa ha dovuto ripiegare su Sprocati e Rigoni dall’inizio. Panchina per Inglese.

Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All. Mihajlovic

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni; Gazzola, Scozzarella, Sprocati, Rigoni, Dimarco; Gervinho, Ceravolo. All. D’Aversa