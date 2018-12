Bologna, Santander: “Sconfitta immeritata”

Il Bologna, in quel di Napoli, ha offerto una prestazione gagliarda, ma ciò non è bastato a strappare quanto meno un punto. E Federico Santander, autore della prima delle due reti dei rossoblu, al termine del match ha espresso tutto il suo rammarico: “Oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato contro una grande squadra ma siamo comunque riusciti a creare numerose occasioni da rete. Dispiace per la sconfitta, ma noi continueremo a lavorare duro. Se crediamo nella salvezza? Io ho fiducia nella squadra, stiamo giocando bene anche se la classifica non è buona. Ultimamente siamo stati anche un po’ sfortunati. L’infortunio? Già all’inizio del match avevo avvertito un fastidio, poi l’ho riaccusato dopo aver segnato, quindi ho preferito fermarmi per non rischiare di fare peggio. Io sono qua per dare una mano alla squadra”.