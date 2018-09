Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Inzaghi ritrova Santander, ospiti con De Paul e Lasagna

Scendono in campo per il primo anticipo della domenica, valido per la settima giornata di Serie A Bologna e Udinese. Padroni di casa che vogliono rialzare la testa dopo il ko arrivato nel turno infrasettimanale contro la Juventus e dare seguito all’ultimo bel successo interno contro la Roma. Udinese, invece, che vuole ripartire dopo la battuta d’arresto arrivata contro la Lazio e continuare a fare punti importanti in chiave salvezza. Alle 12,30 fischio d’inizio del lunch match di giornata.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Dall’Ara:

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. Allenatore: Inzaghi.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez.