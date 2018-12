Bomba dalla Spagna, Kolarov nel mirino dell’Atletico Madrid

Potrebbe non essere un Natale troppo sereno in casa Roma. Dopo il ko contro la Juventus e le ultime prove incolore dei giallorossi, a pochi giorni dall’apertura del calciomercato ecco che si iniziano a sentire le prime voci di possibile partenze dalla capitale.

OFFERTA – Aleksandar Kolarov potrebbe lasciare la Roma: secondo quanto scrive in Spagna El Gol Digital, l’Atletico Madrid, che vivrà una rivoluzione in difesa in estate con le probabili partenze di Filipe Luis, Juanfran e Lucas Hernandez, senza contare anche il possibile addio di Diego Godin, avrebbe messo nel mirino l’esperto terzino sinistro della Roma. Il serbo classe 1985 piace a Diego Pablo Simeone per il suo temperamento e per la sua competitività. Addirittura, in Spagna, danno Monchi, ds della Roma, già alla ricerca del possibile sostituto proprio in previsione del trasferimento di Kolarov all’Atletico Madrid.