Boniek è sicuro: “Campionato già finito. Sulla Roma…”

Successo nel derby e vittoria spettacolare in Champions League. La Roma è ripartita dopo un periodo cubo e non vuole più fermarsi. Merito di questa inversione di tendenza sono anche le scelte del tecnico Di Francesco che ha modificato leggermente assetto ed interpreti. A tornare sul mondo giallorosso, e non solo, ci ha pensato Zibì Boniek, ex giallorosso e attuale presidente della federcalcio polacca. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha detto la sua sui temi caldi dell’ambiente romano e del campionato.

LA SVOLTA – “Secondo me in questo momento il titolare è Pellegrini e la riserva Pastore. In quel ruolo lì devi saper correre, pressare e avere resistenza fisica, tutte qualità che Lorenzo ha e l’argentino di meno. Javier ha grandissima tecnica, ma lo vedo meglio spostato a sinistra”. Quindi Pellegrini trequartista? “Detto che a volte le mosse degli allenatori sono dettate dalla fortuna e questa è una di queste, visto l’infortunio di Pastore con la Lazio, per me Pellegrini è più una mezzala. Da trequartista aspetterei ancora un po’ prima di dire che è la casellina giusta: magari qualche partita più “pesante” rispetto a quella con il Plzen o una trasferta impegnativa. Di certo, però, se devo scegliere tra lui e Pastore, dietro la punta dico lui. Perché lì ha più possibilità di trasformare l’azione, di portare palloni. Il trequartista centrale è un ruolo strategico. Devi saper inserirti negli spazi, dribblare il primo uomo, portare su la squadra. Se poi saprà calarsi definitivamente anche in quel ruolo meglio. Il giocatore è forte. E si vede”. Con il 4-2-3-1 Di Francesco lo preferisce però dietro la punta. “Con i giocatori che ha, questo mi sembra il modulo migliore, anche se io sono convinto che la Roma sia disegnata anche per il 3-5-2, con due esterni come Kolarov e Florenzi. In questo sistema Pellegrini potrebbe essere una mezzala perfetta. Comunque ci penserà Di Francesco, un grande allenatore. Io da presidente vorrei sempre uno così: bravo, capace, lavora 24 ore su 24 e ha dei principi”.

SCUDETTO – Arriva poi la sentenza sulla Serie A: “È l’unico campionato che si è già chiuso a fine settembre. Io lo dicevo pure prima del via: si gioca solo per il tombolino, la tombola è già della Juve…”.