Boniek: “Juventus la più forte. Sarà partita combattuta solo se la Roma…”

Sarà Juventus-Roma il big match della 17^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium andrà in scena una sfida molto sentita da entrambe le compagini. A parlarne è Zbigniew Boniek, doppio ex della sfida e attuale presidente della Federazione polacca. Intervistato da RMC Sport ha commentato il difficile momento attraversato dai giallorossi, oltre che celebrare la Juventus e l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

LA GARA – “La Juventus è la squadra più forte, solo se la Roma giocherà bene potrà essere una partita combattuta, ma il problema è che i giallorossi sono in difficoltà e che ormai in Italia basta arrivare quarti per essere sicuri della Champions League”. Poi sulla situazione del tecnico giallorosso: “Di Francesco in bilico? I nomi che si sono fatti mi fanno ridere. Da lontano tutti sembrano bravi e forti, ma tutti hanno già allenato e non hanno fatto grandi cose. Sono per Di Francesco e vorrei che rimanesse fino alla fine del campionato portando la Roma al quarto posto, può riuscirci. Gli allenatori poi sono l’anello debole di una società. Se un giocatore sbaglia un gol a due metri dalla porta alla fine a rimetterci è sempre il tecnico”.

AUGURIO – Nonostante sia legato maggiormente ai colori giallorossi, Boniek ammette di sperare in un importante successo della Juventus, quello della Champions League. In particolare, il polacco, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “CR7 alla Juventus? È un’operazione fantastica per tutto il calcio italiano perché ha portato interesse verso la Serie A. Lo hanno preso per vincere la Champions League e gli auguro di riuscirci quest’anno”.