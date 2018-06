Boniek: “Roma prendi Berardi. Kluivert? Meglio Chiesa”

L’ex calciatore della Roma e presidente della federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha parlato ai microfoni de La Signora in Giallorosso, in onda su Tele Radio Stereo di mercato e della rosa giallorossa della prossima stagione, senza dimenticare ovviamente il prossimo Mondiale.



MERCATO ROMA – “Berardi? È un giocatore che mi piace moltissimo ma mi dicono che vuole fare tutto di testa sua. È un giovane molto interessante ma deve maturare un po’, potrebbe fare un grande salto di qualità in una squadra come la Roma. Tra Chiesa e Kluivert? Chiesa, perché hai Dzeko e Schick che con Berardi, Chiesa, Under e Perotti, sulle fasce avresti una competitività incredibile. Chiesa è un giovane talento. Kluivert viene da un campionato scolastico, dove non vedo tutta questa tensione psicologica, verrebbe in Italia ma farebbe panchina per uno o due anni, lo paragonerei all’acquisto di Destro. Kluivert mi sembra un ragazzo giovane che segna ma non saprei come valutarlo, tanti me ne parlano bene”.

MONDIALE – “Il Brasile avrà voglia di rivalsa. Nell’ultimo Mondiale in casa ha subito un parziale di 10 a uno tra semifinale e finale e terzo quarto posto. Poi Germania e Spagna sono sicuramente tra le migliori, anche se quest’anno non vedo nazionali troppo più forti delle altre. L’argentina per me è tra le favorite, bisognerà vedere se avrà equilibrio. Comunque si parte in 32 e ne vince una sola. C’è anche la Croazia che è molto forte, ha dei giocatori incredibili”.

