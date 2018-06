Bonucci e Chiellini in vacanza assieme ed è bufera sui social: “Pezzi di m***”

Il difensore del Milan Leonardo Bonucci è in vacanza e come compagno di viaggio ha scelto Giorgio Chiellini su ex compagno di squadra juventino. I tifosi della Juventus sono andati su tutte le furie quando hanno visto ieri mattina su Instagram la foto di Bonucci che si trovava in aeroporto assieme al difensore della Vecchia Signora, in partenza per le ferie estive con le rispettive famiglie. Sui social i tifosi delle due squadre hanno puntato l’indice sui propri beniamini usando espressioni anche pesanti.