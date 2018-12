Boom di pubblico a San Siro per Inter-Napoli: attesi oltre 65 mila spettatori per il Boxing Day

Sarà un Natale coi fiocchi a San Siro, dove mercoledì 26, nel Boxing Day della Serie A, Inter-Napoli daranno vita al big match della 18^ giornata di campionato.

Non sarà tutto esaurito, complici anche le festività natalizie, ma al Meazza sono attese ben 65mila persone per la sfida tra nerazzurri e partenopei.

Terza in classifica contro seconda. Le principali antagoniste della Juventus si sfideranno per una gara d’altissima classifica. E come ogni grande match, ecco che il pubblico risponde alla grande. Dopo l’annuncio ufficiale dell’Inter che comunicava circa 60 mila persone sugli spalti, si crede che mercoledì sera si toccherà addirittura quota 65 mila.

Boom di spettatori quindi. San Siro si dimostra, ancora una volta, la scala del calcio. Anche a Natale!