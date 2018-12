Boxing Day in Serie A: Ronaldo salva la Juventus a Bergamo. Ok Sampdoria, Cagliari e Lazio. Colpo Parma a Firenze

Tutti in campo nel Boxing Day di Serie A valido per la 18^ giornata di campionato. Bella gara all’Atleti Azzurri di Bergamo tra Atalanta e Juventus: dopo l’autogol di Djimsiti che aveva spianato la strada ai bianconeri, è Zapata a dominare la scena e a ribaltare, con una doppietta, il match. Ronaldo, entrato nel secondo tempo, pareggia subito i conti a poco più di dieci minuti dalla fine e salva la Vecchia Signora che impatta sul 2-2. Bene la Sampdoria contro il Chievo: ottavo gol consecutivo per Fabio Quagliarella. Bene il Cagliari contro il Genoa e la Lazio contro il Bologna nella personalissima sfida tra i fratelli Inzaghi. Il Parma fa il colpaccio a Firenze contro la Viola: dedice Inglese.

Ecco i risultati delle sfide delle 15,00:

Atalanta-Juventus 2-2 (Djimsiti ag; Zapata, Zapata, Ronaldo)



Sampdoria-Chievo 2-0 (Quagliarella, Ramirez)



Cagliari-Genoa 1-0 (Farias)



Bologna-Lazio 0-2 (Luis Felipe, Lulic)



Fiorentina-Parma 0-1 (Inglese)



E questa è la classifica aggiornata in attesa dei match delle 18 e della sfida delle 20,30 tra Inter e Napoli.