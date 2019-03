Braida: “Milan ha svoltato con Piatek. Juventus in Champions? In Spagna si dice remuntada, ma…”

Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport. Dalla Liga alla Serie A, passando per la Champions League e un pensiero anche al Milan di Gattuso.

LIGA – “Campionato chiuso con l’Atletico Madrid molto distante (7 punti ndr)? Aspettiamo la matematica. In Spagna anche le squadre di bassa classifica giocano bene a calcio e si fa fatica. Anche nell’ultima gara nonostante la vittoria ci hanno messo in difficoltà. Qui conta giocare bene. Il pubblico vuole vedere il bel gioco, non solo il risultato”. “L’addio di Ronaldo dalla Liga? CR7 è stato un protagonista incredibile del campionato spagnolo. Sicuramente manca alla Liga, e al Real”. “Triplete anche quest’anno? Sarà complicato. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo la sfida contro il Lione. Tutte le partite hanno una storia a sé”. “Partite annullate al lunedì? Dobbiamo rispettare il pubblico. Senza spettatori non c’è calcio”.

JUVENTUS IN CHAMPIONS – “Come vedo l’Atletico Madrid? Penso sia l’unica squadra con lo stile italiano in Spagna. Rocciosa, dura. Squadra difficile da battere. Sono duri, penso sia l’aggettivo più adatto. La Juventus può farcela. In Spagna si dice remuntada. I bianconeri possono farla anche se sarà durissima. I miracoli esistono. Come finisce la partita? Non lo so, mi auguro sia una bella partita. Un inno al calcio”. “Allegri contestato dai tifosi? Il pubblico non si accontenta mai. La storia del calcio moderno è questa. Se vinci una Champions League un anno e l’anno dopo no, ti contestano”.

MILAN E SERIE A – “Se sono sorpreso da Gattuso? Mi ha sorpreso, però, potevo aspettarmelo. Ha avuto altre esperienze e piano piano è cresciuto anche lui con il Milan. I rossoneri hanno cambiato volto con Piatek”. “Serie A poco allenante? No, non direi. La Juventus è superiore ma tutti i campionati hanno storia a sé”. “Come si arriva al livello della Juventus? Con il lavoro. Il Milan sta lavorando, anche l’Inter. La Roma piano piano potrebbe migliorare. Il Napoli? Ancelotti ha una buona squadra ma non ha una rosa come quella della Juventus. Il gap si colma col tempo, ma la Juventus sarà sempre la Juventus”.