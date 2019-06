Buffon, clamoroso: torna in Italia ma non alla Juventus

Suggestione o no, il ritorno di Gianluigi Buffon in Italia e in Serie A non è poi così improbabile. Dopo 18 anni dalla separazione, il portiere potrebbe tornare al Parma.

Dopo aver lasciato il Psg, l’ex juventus sarebbe davvero vicino al clamoroso ritorno nel nostro Paese. I dirigenti del club ducale hanno parlato a lungo (per ora non di ingaggio) con persone vicine all’ex capitano bianconero. Buffon starebbe pensando seriamente ad un ritorno lì dove tutto è cominciato: a Parma. Come scrive La Gazzetta dello Sport non si tratterebbe soltanto un’idea vaga: l’intenzione del portiere è quella di continuare la carriera almeno per un’altra stagione.

Parma sarebbe felice di riaccoglierlo e Buffon sarebbe entusiasta di vivere un’altra stagione da protagonista in gialloblù. Un ritorno al passato…per il futuro.