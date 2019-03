Cacciato dalla Nazionale e via dall’Italia: Ali Adnan vola in MLS

Nuova avventura per Ali Adnan, calciatore iracheno ex Udinese e Atalanta. Dopo aver detto addio alla Nazionale a causa di alcune dichiarazioni di troppo del suo procuratore, l’esterno abile nei calci piazzati, non ultima la rete messa a segno in Coppa d’Asia, ha detto addio anche all’Italia.

La meteora che nel nostro Paese non ha trovato grosso spazio né in Friuli – nonostante le 70 presenze e una rete in tre stagioni -, né a Bergamo, vola in America dove in MLS c’è il Vancouver Whitecaps ad aspettarlo. L’esterno iracheno classe 1993 giocherà in prestito negli USA fino al prossimo 30 giugno. Il suo nuovo club ha già debuttato in campionato con una sconfitta contro Minnesota.