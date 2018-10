Cagliari, Barella potrebbe dire addio già a gennaio

Uno dei grandi talenti emergenti del calcio italiano è sicuramente il centrocampista del Cagliari, Niccolò Barella. Il giocatore anche in questa stagione si sta confermando sugli stessi livelli mostrati lo scorso anno, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale e le prime presenze contro Ucraina e Polonia, in cui è stato uno dei migliori in campo. Classe 1997, Barella ha attirato l’attenzione dei top club italiani e non solo già la scorsa estate, ma il patron dei sardi, Tommaso Giulini, non ha voluto saperne di sedersi al tavolo delle trattative. Meglio un altro anno in Sardegna a giocare con continuità e maturare ulteriormente.

ADDIO A GENNAIO – Nonostante club come Inter, Roma e Napoli abbiano già mostrato interesse per Barella, il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia. Sul centrocampista del Cagliari, infatti, stando a quanto riporta la stampa francese, è piombato il Monaco, che cerca rinforzi di livello da regalare al nuovo tecnico, Thierry Henry. Il club monegasco ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile, tanto da essere in zona retrocessione e qualche settimana fa è arrivato l’esonero di Jardim. La valutazione, comunque, si aggira sui 50 milioni di euro e se il Cagliari sarà in una posizione tranquilla di classifica a gennaio, non è escluso che possa arrivare la cessione con qualche mese di anticipo rispetto a quanto preventivato.