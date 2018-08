Cagliari, Bradaric si presenta: “Rossoblù prima e unica scelta. Pronto per la Serie A”

Prime parole per il neo acquisto del Cagliari Filip Bradarić. Il centrocampista croato si è presentato alla stampa e ha parlato della sua scelta e del prossimo campionato di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore si appresta a disputare la sua prima stagione nel campionato nostrato con la maglia numero 6 della società sarda.

SCELTA – “Sono contento, è un onore essere qui. Avevo ricevuto molte proposte da parte di diverse squadre ma ho voluto il Cagliari perché so quanto valga la Serie A: il club rossoblù è stata la mia prima e unica scelta. Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore sportivo, l’allenatore”. “Sulla scelta hanno anche influito le chiacchierate nel ritiro mondiale con tutti i calciatori croati che giocano in Italia, a partire da Milan Badelj. Poi, Darijo Srna: quando è venuto a Mosca prima della finale mi ha detto che dovevo assolutamente venire a Cagliari perché i tifosi sono splendidi e non dovevo perdermeli per nessun motivo. Il fatto che ci siano Darijo e Marko Pajac mi sarà di grande aiuto per facilitare il mio inserimento”.

CARATTERISTICHE – “Non mi piace molto parlare di me, mi esprimo in campo. Calcio con entrambi i piedi, anche se preferibilmente adopero il destro. Sono un centrocampista centrale ma posso giocare anche più avanti, sulla trequarti: mi metto a disposizione dell’allenatore. Sono consapevole di dover lavorare per migliorare, sotto tutti gli aspetti”.

SERIE A – “Non mi spaventa misurarmi con una nuova realtà. L’unico ostacolo è la lingua che ancora non conosco bene: per questo inizierò subito a prendere lezioni, così che nella prossima conferenza potrò parlare in italiano”. “Maglia numero 6? Ho espresso la mia richiesta quando la squadra era in tournèe in Turchia, sono felice che sia stata accettata e ci tengo a ringraziare il capitano Dessena per questo. So che per il Cagliari il 6 è un numero importante, l’hanno portato giocatori leggendari come Diego Lopez. Indossarlo non sarà facile ma allo stesso tempo costituirà una spinta maggiore a dare il meglio di me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i massimi risultati”.